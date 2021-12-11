Способы укрепить здоровье, о которых не говорят

Рецепты здоровья из прошлого хоть и эффективны, но давно устарели. О том, что при ОРВИ нужно дышать над картошкой, а при болях в спине важно надеть собачий пояс, знает каждый. “Рамблер” расскажет о секретных способах укрепить здоровье, о которых вряд ли рассказывала бабушка.

Ледяная скалка

Отличным решением в борьбе с усталостью и отеком ног станет деревянная скалка. После тяжелого дня ее можно покатать по ступням, чтобы облегчить состояние. А еще лучше – предварительно положить скалку в морозильную камеру. Заледеневший прибор полезен не только для массажа, но и для контраста температур.

Зубная чистка лица

Необязательно ходить в салон, чтобы сделать чистку лица. От черных точек можно избавиться при помощи мягкой зубной щетки и зубной пасты, просто помассажировав проблемные места на лице. Лучшая паста для этого метода — с лекарственными травами: шалфеем, ромашкой, крапивой.

Фруктовое снотворное

Нередко люди сталкиваются с бессонницей, помочь справиться с ней помогут две ягоды киви перед сном. Этот фрукт содержит полезные антиоксиданты и фолиеву кислоту, дефицит которой может вызывать проблемы со сном. Также киви способствует выработке серотонина, который обеспечивает крепкий сон и хорошее настроение.

Водная помощь