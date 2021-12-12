Врач назвал самую опасную пищевую привычку

Чтобы чувствовать себя хорошо, человеку не стоить изнурять организм строгими диетами. Нужно пересмотреть свой режим питания. Врачи рекомендуют не пропускать завтрак, не ужинать перед телевизором и вовремя ложиться спать. Какая пищевая привычка может считаться самой вредной, читайте в нашей новости. Ученые из Национального института здоровья Великобритании изучали как время приема пищи влияет на организм человека. Участников эксперимента они разделили на две группы. Первым предлагалось есть только днем, вторым разрешали плотно ужинать перед сном. В ходе исследования испытуемые сдавали анализы крови и рассказывали врачам о своем самочувствии. Специалисты также отметили, что постоянное переедание перед сном грозит проблемами с желудком и печенью, негативно отражается на общем состоянии организма, пишет портал Eat This. Ранее «Летидор» писал о том, что эксперт перечислила продукты, которые не нужно есть перед сном. _ Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом._ _ Фото: Depositphotos_