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12 часов назад

В центре Гамалеи оценили возможные последствия ревакцинации через 3 месяца

Центр имени Гамалеи предостерег от ревакцинации раз в три месяца
Фото: News.ruNews.ru

Введение бустерных доз мРНК-вакцин уже через три месяца после основной вакцинации может иметь непредвиденные последствия. К данному типу препаратов относятся вакцины Pfizer и Moderna. Об этом заявили специалисты центра имени Гамалеи. Мнение приводится в Twitter «Спутника V».

Поспешное внедрение во всем мире бустерной вакцинации раз в три месяца мРНК-препаратами без долгосрочного тестирования может иметь непредвиденные последствия для безопасности здоровья и подчеркивает непродолжительность действия вакцин с мРНК, — говорится в сообщении специалистов центра.

Как подчеркнули учёные, ранее ни одна пандемия не приводила к тому, что ревакцинацию устраивали уже через три месяца после основного курса вакцинации.

Ранее основатель компании BioNTech, которая вместе с Pfizer работает над производством вакцины от коронавируса, Угур Шахин в беседе с немецким изданием Вук Spiegel заявил, что распространение штамма «омикрон» может привести к тому, что третью бустерную дозу вакцины придётся вводить через три месяца после получения второй. Такая необходимость обусловлена тем, что две дозы препарата не обеспечивают необходимую защиту от нового штамма.

В свою очередь объединённый комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) Великобритании решил сократить интервал между введением основного курса препаратов от коронавируса и ревакцинацией до трёх месяцев.

Директор британского филиала фармацевтической компании Pfizer Бен Осборн заявил, что людям придётся делять прививки от коронавируса как минимум раз в год в ближайшие несколько лет. Только так можно будет обеспечить защиту от новых штаммов.

Здоровье,Бен Осборн,Pfizer,Spiegel,
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