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2 часа назад

Косметолог рассказала об уходе за кожей зимой

Косметолог сервиса «Доктор рядом» Виктория Грибель рассказала, как ухаживать за кожей в зимнее время. Ее советы публикует «Газета.Ru».

Косметолог рассказала об уходе за кожей зимой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, зимой в уходе следует отказаться от скрабов и пользоваться гоммажем. Кремов с парафином и вазелином также следует избегать.

«Считается, что именно во время холодов и морозов кожа стареет быстрее. Клетки медленнее отшелушиваются, делая текстуру неоднородной, как следствие — задержка себума на коже и нарушение липидной мантии и воспаление», — заявила Грибель.

Специалист считает, что кожа страдает и от отопления — она пересыхает. Рекомендуется использовать более щадящие средства, а для осветления и укрепления выбирать сыворотки и крема с витамином С. На состоянии кожи сильно влияет питание. В зимнее время года следует включать в рацион продукты, богатые правильными жирами: орехи, семечки, рыбу, масла, продукты с Омега-3.

Здоровье,Газета.Ru,
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