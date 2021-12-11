Кардиолог назвала оптимальное соотношение роста и веса

“Однако не у всех людей с избыточным весом выявляются ассоциированные патологические состояния. По данным многоцентровых исследований, у пациентов с ожирением в 10–40% случаев имеют место нормальные показатели сахара и холестерина в крови, артериального давления, в то же время у 10–27% лиц с нормальной массой тела выявляются нарушение углеводного обмена и нарушения обмена липидов”