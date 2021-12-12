Эксперт заявил, что прививание назальной вакциной от COVID-19 не стоит делать вне больниц

Новой назальной вакциной от коронавирусной инфекции не стоит прививаться вне больниц — например, в аэропортах и торговых центрах. У некоторых россиян может развиться аллергическая реакция и им нужна будет помощь врачей. Об этом предупредил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов.

«Организовать пункты вакцинации назальной вакциной в аэропортах и торговых центрах проще, но я бы это делал на первых порах только в медицинских учреждениях. Дело в том, что вероятность возникновения аллергической реакции на такую вакцину имеется, она невелика, но желательно, чтобы человек после этого посидел рядом с кабинетом врача», — заявил он в беседе с ТАСС

Он также отметил, что медицинские работники всегда имеют с собой наборы противоаллергических препаратов, действие которых проявляется гораздо быстрее — через одну-две минуты. В некоторых случаях это необходимо. Так что для того, чтобы граждане могли прививаться в торговых центрах и аэропортах, сначала необходимо понимание, сколько может возникнуть побочных эффектов.

При этом для более быстрого достижения коллективного иммунитета в России должны появиться зарубежные вакцины. Так считает директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Он считает, что не стоит пользоваться методом принудительной вакцинации, лучше вести убедительные беседы о преимуществах COVID-прививки.