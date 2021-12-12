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1 час назад

Чем хурма полезна для человека в зимний период

Чем хурма полезна для человека в зимний период
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Зима — это время, когда организм становится чуть менее слабым, в первую очередь из-за нехватки витаминов. Исправить эту ситуацию, внезапно, может хурма.

По крайней мере, по словам специалистов Центра общественного здоровья Карелии, в этом продукте содержатся витамины А, С и P. Именно они способны помочь в повышении иммунитета и положительно сказаться на общем состоянии организма.

Витамины этих групп помогают коже оставаться более эластичной и упругой. Также хурма может быть полезна и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. За счёт калия, который содержится в продукте.

Хурма является отличным тонизирующим средством, быстро снимает усталость, успокаивает нервную систему и повышает работоспособность.

Напомним, что ранее врач-диетолог Дианова рассказала, что продукты оранжево-жёлтого оттенка (тыква, морковь, хурма, мандарины и апельсины) способствуют поддержанию иммунной защиты организма.

Здоровье,
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