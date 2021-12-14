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1 час назад

Ученые подтвердили эффективность методики сна Сальвадора Дали

Методика сна, разработанная художником-сюрреалистом Сальвадором Дали, действительно имеет нужный эффект. К такому выводу пришли ученые французского Университета Сорбонны, сообщает "Вечерняя Москва".

Ученые подтвердили эффективность методики сна Сальвадора Дали
Фото: Москва24Москва24

Метод, придуманный Дали, направлен на раскрытие творческого потенциала человека. Так, поразмыслив над какой-либо проблемой, человек должен взять в руки тяжелый предмет и попытаться уснуть. Во сне тело расслабится и предмет упадет, разбудив человека. После этого художник рекомендовал записать все мысли, пришедшие в голову во сне.

Для проверки данного способа ученые провели эксперимент, в котором участвовали 103 человека. Испытуемым предстояло решать математическую задачу сразу после пробуждения. Результаты эксперимента показали, что 83% участников справились с полученным заданием успешно, используя для решения нематематические методы.

Исследователи пришли к выводу, что подобный результат объясняется особенностями фазы сна N1, являющейся, по сути, коротким интервалом между крепким сном и бодрствованием.Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что дневной сон может быть опасен для пожилых людей. По ее словам, чрезмерная сонливость в дневные часы может стать предвестником инсульта. При возникновении внезапной сонливости в сочетании с бессонницей эксперт советует обратиться к неврологу.

Здоровье,Вечерняя Москва,
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