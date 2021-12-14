Ученые подтвердили эффективность методики сна Сальвадора Дали

Методика сна, разработанная художником-сюрреалистом Сальвадором Дали, действительно имеет нужный эффект. К такому выводу пришли ученые французского Университета Сорбонны, сообщает "Вечерняя Москва".

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Метод, придуманный Дали, направлен на раскрытие творческого потенциала человека. Так, поразмыслив над какой-либо проблемой, человек должен взять в руки тяжелый предмет и попытаться уснуть. Во сне тело расслабится и предмет упадет, разбудив человека. После этого художник рекомендовал записать все мысли, пришедшие в голову во сне.

Для проверки данного способа ученые провели эксперимент, в котором участвовали 103 человека. Испытуемым предстояло решать математическую задачу сразу после пробуждения. Результаты эксперимента показали, что 83% участников справились с полученным заданием успешно, используя для решения нематематические методы.