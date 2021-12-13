Диетолог раскрыла способ справиться с отеками

Диетолог-нутрициолог Ирина Караева рассказала, употребление каких продуктов вызывает отечность. Она также назвала главную ошибку в борьбе с этой проблемой, сообщает РИА Новости .

Караваева подчеркнула, что многие люди жалуются на отеки. Она раскрыла способ справиться с ними: по словам врача, отказ от молочных продуктов и сахара избавляет от отечности лица. Вместо них следует употреблять продукты из козьего молока или безлактозные молочные продукты.