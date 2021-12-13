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3 часа назад

Врач объяснила, почему может болеть голова в выходные

Некоторые люди, которым приходится много работать, сталкиваются с мигренями в выходные. Принято считать, что это обосновано напряженными буднями и усталостью организма. Врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что есть еще несколько причин головных болей. Подробнее об этом читайте в нашей новости. Как отметила специалист в личном Telegram-канале, основной причиной мигреней является резкая смена образа жизни после рабочей недели. Организму требуется постепенная адаптация под новый режим питания, потребления воды и количество сна. Однако люди резко меняют ритм жизни за два дня уикенда, не задумываясь над тем, что впереди предстоят тяжелые будни. Павлова подчеркнула, что в период рабочей недели люди постоянно спешат, употребляя большое количество кофе и воды. Однако в субботу все меняется. Специалист добавила: в субботу и воскресенье люди зачастую позволяют себе есть больше, чем в будни. Из-за переедания появляется тяжесть и разбитость. Качество сна также оказывает плохое влияние на организм. Например, если человек встает позже, чем обычно, то такое состояние можно сравнить с изменениями в организме у путешественников, которые пересекают несколько часовых поясов. Следует учитывать эти факторы и внимательно следить за своим самочувствием в будние дни, как оно меняется, в лучшую или худшую сторону, заключила врач. Ранее «Летидор» писал о том, что может вызвать мигрень. Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом. Фото: Depositphotos

Врач объяснила, почему может болеть голова в выходные
Фото: Letidor.ruLetidor.ru
Здоровье,
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