Женщина раскрыла причину своего лишнего веса и прослыла бестактной

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как раскрыла коллегам причину своего лишнего веса и прослыла среди них бестактной. Женщине пришлось рассказать во время рабочей встречи, что она поправилась из-за проблем со здоровьем, однако ее ответ посчитали неуместным, а ее саму обвинили в бестактности.

Фото: i yunmai / Unsplash i yunmai / Unsplash

Автор поста рассказала, что один ее бывший коллега обвинял ее в том, что она его уволила.

«Позже он устроился на работу в организацию конкурентов, но мы все еще сталкиваемся друг с другом на встречах», — сообщила женщина.

Она добавила, что недолюбливает бывшего сотрудника компании из-за его расистских и сексистских комментариев в ее адрес, которые она игнорировала в течение двух лет. «На последней встрече он перешел все границы», — подчеркнула она.

По словам героини истории, она встретилась с бывшим коллегой во время звонка в Zoom, в котором участвовало еще 45 человек. «Ты, видимо, набрала 10-20 лишних килограммов. Тебе, очевидно, понравился карантин», — сказал ей бывший коллега во время конференции. В ответ на это автор поста отметила, что проходила химиотерапию, когда ее коллегу увольняли с работы.

«Когда я победила рак, я была счастлива, что наконец-то снова смогу быть здоровой», — публично ответила ему женщина.

Рассказчица отметила, что остальные участники встречи замолчали после услышанного ответа, а сам мужчина покинул онлайн-конференцию. По ее словам, после случившегося некоторые коллеги написали ей сообщения о том, что ее попытка пристыдить мужчину была неуместной.