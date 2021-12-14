Народные методы контрацепции: опасные и бесполезные

Несмотря на высокий уровень медицины, процент незапланированных беременностей является до сих пор высоким.

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Это происходит в результате незащищенных половых актов, неправильного применения современных средств контрацепции, а также по причине малой осведомленности о действенных методах.

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Немаленький процент женщин до сих пор доверяет так называемым народным методам, о самых популярных из которых и поговорим вместе с нашим экспертом.

Александра Михайловна Полынина врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог клинического госпиталя «Лапино» группы компаний «Мать и дитя»

Прерванный половой акт

Подразумевает извлечение полового члена из влагалища непосредственно перед эякуляцией. Это, пожалуй, самый старый и ненадежный метод контрацепции. Мужчине необходим хороший эмоциональный и физический самоконтроль, чтобы метод мог быть успешным. При этом все равно есть одно но — это физиологический факт: жидкая субстанция, выделяющаяся при возбуждении у мужчин, также содержит небольшое количество половых гамет, способных к оплодотворению.

Календарный метод, или Метод Огино-Кнауса

Этот метод основан на вычислении овуляции — периода, когда женщина наиболее фертильна, — путем регистрации менструального цикла от трех месяцев, изменения базальной температуры и выделения цервикальной слизи.

Считается, что, если избегать полового акта в фертильные дни, можно избежать нежелательной беременности. Хотя большое количество людей и заявляют, что знакомы с этим методом, лишь немногие из них могут фактически определить фертильный период месяца. Нельзя говорить о надежности метода, так как у женщин бывают нерегулярные менструации, поэтому, в зависимости от колебаний длины менструального цикла, овуляция наступает раньше или позже обычного времени. Также меняется гормональный фон после родов или в период менопаузы, что затрудняет определение фертильного периода.

Метод лактационной аменореи

У кормящих матерей гормональный фон особенный. Именно он препятствует зачатию примерно до 6 месяцев за счет гормона пролактина, который способен подавлять овуляцию. Но данный метод нельзя считать надежным. Почему? Основной признак восстановления фертильности (способности к воспроизводству) — это начало менструаций. Менструация начинается, как правило, спустя две недели после овуляции. Соответственно, две недели женщина может не знать о восстановлении своей фертильности и не использовать средства контрацепции. Поэтому сексуально активная кормящая мама может снова забеременеть в любой момент, даже не подозревая об этом.

Спринцевание отваром зверобоя

Galega officinalis, горец почечуйный или птичий, первоцвет весенний, трава сенны, эфирные масла которых токсичны;

травы, содержащие алкалоид (чистец земляной, спорыш, осенний крокус, женьшень, лобелия, мандрагора), по физиологическому действию вызывают отравления, параличи нервной системы, галлюцинации;

пижма, шалфей, багульник и даже мускатный орех влияют на работу центральной нервной системы. Зверобой влияет на тонус кровеносных сосудов, на гормональный фон, обладает антисептическим действием. Сам отвар губителен для плода тератогенным действием (вызывает уродства плода). Многие считают, что натуральные методы, особенно травы, по определению не могут нанести вред здоровью. Однако с древнейших времен известно абортивное действие трав. Многие травы используются в контрацептивных целях, так как имеют высокую токсичность или способность повышать тонус матки. К наиболее известным и опасным травам относятся:

Данный метод контрацепции часто приводит к неуправляемым эффектам, требующим экстренной медицинской помощи.

Каким методам стоит доверять

презервативы;

оральные контрацептивы (ОК);

внутриматочная спираль (ВМС);

рилизинг-системы (влагалищное гормональное кольцо, контрацептивный пластырь, противозачаточный подкожный имплант и другие). Таким образом, использование «народных» методов контрацепции является ненадежным и в некоторых ситуациях даже опасным! Высокий процент защиты от нежелательной беременности (до 99%) имеют современные методы контрацепции: