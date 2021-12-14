Народные методы контрацепции: опасные и бесполезные

Несмотря на высокий уровень медицины, процент незапланированных беременностей является до сих пор высоким.
Это происходит в результате незащищенных половых актов, неправильного применения современных средств контрацепции, а также по причине малой осведомленности о действенных методах.
Немаленький процент женщин до сих пор доверяет так называемым народным методам, о самых популярных из которых и поговорим вместе с нашим экспертом.
Александра Михайловна Полынина врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог клинического госпиталя «Лапино» группы компаний «Мать и дитя»
Подразумевает извлечение полового члена из влагалища непосредственно перед эякуляцией. Это, пожалуй, самый старый и ненадежный метод контрацепции. Мужчине необходим хороший эмоциональный и физический самоконтроль, чтобы метод мог быть успешным. При этом все равно есть одно но — это физиологический факт: жидкая субстанция, выделяющаяся при возбуждении у мужчин, также содержит небольшое количество половых гамет, способных к оплодотворению.
Этот метод основан на вычислении овуляции — периода, когда женщина наиболее фертильна, — путем регистрации менструального цикла от трех месяцев, изменения базальной температуры и выделения цервикальной слизи.
Считается, что, если избегать полового акта в фертильные дни, можно избежать нежелательной беременности. Хотя большое количество людей и заявляют, что знакомы с этим методом, лишь немногие из них могут фактически определить фертильный период месяца. Нельзя говорить о надежности метода, так как у женщин бывают нерегулярные менструации, поэтому, в зависимости от колебаний длины менструального цикла, овуляция наступает раньше или позже обычного времени. Также меняется гормональный фон после родов или в период менопаузы, что затрудняет определение фертильного периода.
У кормящих матерей гормональный фон особенный. Именно он препятствует зачатию примерно до 6 месяцев за счет гормона пролактина, который способен подавлять овуляцию. Но данный метод нельзя считать надежным. Почему? Основной признак восстановления фертильности (способности к воспроизводству) — это начало менструаций. Менструация начинается, как правило, спустя две недели после овуляции. Соответственно, две недели женщина может не знать о восстановлении своей фертильности и не использовать средства контрацепции. Поэтому сексуально активная кормящая мама может снова забеременеть в любой момент, даже не подозревая об этом.
Данный метод контрацепции часто приводит к неуправляемым эффектам, требующим экстренной медицинской помощи.
Важно помнить, что любой метод контрацепции должен быть подобран индивидуально врачом — акушером-гинекологом!