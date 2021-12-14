Эти 4 симптома говорят о гормональном сбое у женщин

Женщинам стоит прислушиваться к себе — казалось бы, обычное недомогание может обернуться серьезным гормональным сбоем.

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Издание WomanHit перечислило 4 симптома, говорящих о гормональном нарушении, которое может привести к серьезным последствиям вплоть до бесплодия. Прежде всего, это резкое изменение веса в любую сторону. Если вы никак не меняли образ жизни и не испытываете ни физического, ни психологического дискомфорта, которые становятся причиной проблем с весом, посетите эндокринолога и гинеколога.

Болезненные менструации могут быть вызваны миомами, требующими контроля со стороны специалиста. Предположительно, на их рост влияют скачки эстрогена.

Бессонница при налаженном режиме и отсутствии явных психологических проблем тоже должна насторожить. Виной тоже может быть эстроген, пониженный уровень которого приводит к потере энергии, повышенному потоотделению, вялости.