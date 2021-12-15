О каких проблемах наш организм «кричит» через кожу

Важно понять, в чем причина несовершенств.
Проблемы с кожей доставляют невероятные неудобства. Однако многие предпочитают бороться с самими проявлениями, а не с причиной, из-за чего результата может и не быть. Мы решили выяснить, как наши внутренние проблемы в организме связаны с кожными несовершенствами.
В современном ритме невероятно сложно поддерживать правильный режим питания, из-за чего каждый второй житель большого города сталкивается как минимум с гастритом, не говоря уже о язвах и проблемах в различных отделах кишечника. Чаще всего гастрит поражает не только слизистую желудка, но и «говорит» о себе через кожу. На лице, спине и плечах в этом случае появляются угри, которые дают о себе знать болью при касании. В редких случаях возможно появление волдырей и мелких воспалений, похожих на крапивницу.
Как правило, дряблость кожи — наследственный фактор, но не всегда. Если у вас есть привычка ложиться спать после полуночи или же ваш режим кардинально нарушен, вы можете заметить потерю тонуса кожи лица. В первую очередь страдает овал лица и появляются «провисшие щечки». Помимо этого могут появиться темные круги под глазами, которые могут преследовать вас до тех пор, пока вы не наладите режим.
Отеки время от времени часто не вызывают беспокойства, однако постоянное ощущение тяжести в ногах, отекшие пальцы рук и веки должны вас насторожить. Чаще всего подобные проявления говорят о сбое в выработке гормонов щитовидной железой. В этом случае очень трудно снять отеки привычными средствами, да и бесполезно, так как уже на следующий день проблема возвращается. Не затягивайте с визитом к врачу.
Недостаток витаминов в организме может проявляться по-разному, но нередко первой начинает страдать кожа — а именно, реагирует шелушением. При этом причиной шелушения может быть и слишком сухой воздух, как правило, такое происходит в зимнее время. Но если вы постоянно замечаете сухие места на теле, а также ваш питательный крем не справляется с вашей кожей в любой сезон, стоит сдать необходимые анализы и выяснить, если ли причины переживать из-за потери большого количества витаминов.