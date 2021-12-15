О каких проблемах наш организм «кричит» через кожу

Важно понять, в чем причина несовершенств.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Проблемы с кожей доставляют невероятные неудобства. Однако многие предпочитают бороться с самими проявлениями, а не с причиной, из-за чего результата может и не быть. Мы решили выяснить, как наши внутренние проблемы в организме связаны с кожными несовершенствами.

Видео дня

ЖКТ и угревая сыпь

В современном ритме невероятно сложно поддерживать правильный режим питания, из-за чего каждый второй житель большого города сталкивается как минимум с гастритом, не говоря уже о язвах и проблемах в различных отделах кишечника. Чаще всего гастрит поражает не только слизистую желудка, но и «говорит» о себе через кожу. На лице, спине и плечах в этом случае появляются угри, которые дают о себе знать болью при касании. В редких случаях возможно появление волдырей и мелких воспалений, похожих на крапивницу.

Бессоница и потеря тонуса

Как правило, дряблость кожи — наследственный фактор, но не всегда. Если у вас есть привычка ложиться спать после полуночи или же ваш режим кардинально нарушен, вы можете заметить потерю тонуса кожи лица. В первую очередь страдает овал лица и появляются «провисшие щечки». Помимо этого могут появиться темные круги под глазами, которые могут преследовать вас до тех пор, пока вы не наладите режим.

Эндокринные нарушения и отеки

Отеки время от времени часто не вызывают беспокойства, однако постоянное ощущение тяжести в ногах, отекшие пальцы рук и веки должны вас насторожить. Чаще всего подобные проявления говорят о сбое в выработке гормонов щитовидной железой. В этом случае очень трудно снять отеки привычными средствами, да и бесполезно, так как уже на следующий день проблема возвращается. Не затягивайте с визитом к врачу.

Авитаминоз и шелушение