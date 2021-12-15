Врач объяснил, чем опасна низкая температура тела

Пониженная температура тела не является безопасным симптомом и может свидетельствовать о целом ряде патологий. Если термометр несколько дней показывает температуру тела ниже 35 градусов, то это повод для немедленного обращения к специалистам. Подробнее об этом читайте в нашей новости. Низкая температура — это не болезнь, но она может являться признаком недугов. В большинстве случаев гипотермия говорит о проблемах с щитовидной железой, сахарном диабете и даже депрессии. Низкая температура может сопровождаться одышкой, учащенным пульсом и тремором тела. Если температура упала из-за переохлаждения, то не нужно пытаться согреться алкоголем, который вызовет сужение сосудов. Не стоит забираться под электрическое одеяло или сидеть возле обогревателя. Лучше всего укрыться пледом и выпить горячий безалкогольный напиток, пишет «Доктор Питер». Ранее «Летидор» писал о том, что терапевт рассказал, о каких болезнях может говорить высокая температура. _ Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом. _ _ Фото: Depositphotos_