Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+14° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
4 часа назад

Врач объяснил, чем опасна низкая температура тела

Пониженная температура тела не является безопасным симптомом и может свидетельствовать о целом ряде патологий. Если термометр несколько дней показывает температуру тела ниже 35 градусов, то это повод для немедленного обращения к специалистам. Подробнее об этом читайте в нашей новости. Низкая температура — это не болезнь, но она может являться признаком недугов. В большинстве случаев гипотермия говорит о проблемах с щитовидной железой, сахарном диабете и даже депрессии. Низкая температура может сопровождаться одышкой, учащенным пульсом и тремором тела. Если температура упала из-за переохлаждения, то не нужно пытаться согреться алкоголем, который вызовет сужение сосудов. Не стоит забираться под электрическое одеяло или сидеть возле обогревателя. Лучше всего укрыться пледом и выпить горячий безалкогольный напиток, пишет «Доктор Питер». Ранее «Летидор» писал о том, что терапевт рассказал, о каких болезнях может говорить высокая температура. _ Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом. _ _ Фото: Depositphotos_

Врач объяснил, чем опасна низкая температура тела
Фото: Letidor.ruLetidor.ru
Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители