Чем могут быть опасны заменители сахара

Отказ от рафинированного сахара может принести пользу организму. Вместе с тем, если собираетесь вместо него использовать другие подсластители, важно понимать, какой вред они способны нанести организму. Подробнее - в статье Al Jazeera.

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Переход с рафинированного сахара на его заменители может стать отличным вариантом для людей с диабетом и тех, кто стремится похудеть. В то же время необходимо знать, чем могут быть опасны такие продукты.

Сахарные спирты. Это такие углеводы, которые имеют свойства как спирта (но не того, что содержится в алкоголе), так и сахара. Считаются низкокалорийными. В то же время есть вероятность, что вы купите не натуральный продукт. Злоупотреблять ими тоже опасно, так как они действуют как слабительное и в большом количестве способствуют возникновению метеоризма, вздутия живота. Кокосовый сахар. С точки зрения калорийности этот сахар идентичен обычному. Поэтому нужно помнить о вероятности набрать лишние килограммы. Аллюлоза (психоза). Этот заменитель, как пишет автор, в целом оказывает положительное влияние на весь организм, позволяет предотвратить ожирение и увеличить продолжительность жизни.

Экстракт плодов монаха. Европейское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запретило его применение. Связано это с тем, что возможность негативного воздействия на здоровье человека данного фрукта всё ещё не исследована. Стевия. Подсластители на основе стевии нельзя назвать безопасными для организма. Объясняется это их влиянием на работу репродуктивной, сердечно-сосудистой системы, почек. Могут вызвать такие продукты и аллергию. Искусственные подсластители. Такие подсластители противопоказаны беременным и кормящим женщинам. Кроме того, научные исследования показывают, что эти продукты, наоборот, способствуют употреблению пищи в больших количествах и что вероятность заработать диабет у людей с весом в пределах нормы, употребляющих много подсластителей, выше, чем у пациентов с лишним весом.