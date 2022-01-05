Совместный сон с питомцами: за и против

Если вы задаетесь вопросом, полезно ли делить постель с домашними питомцами - читайте статью “Рамблера”.
Сперва стоит разобраться: хорош ли совместный сон для питомца? Дана Вабл, главный ветеринарный врач Североамериканского ветеринарного сообщества отвечает: “В целом животным очень полезно спать со своими людьми”.
По мнению эксперта, у тех питомцев, которые делят сон со своим хозяином, наблюдается высокий уровень доверия к человеку. А причиной тому служит более активный синтез нейромедиаторов – окситоцина и дофамина. Их выработка влияет не только на умение питомца формировать привязанность к человеку, но и на самочувствие животного.
Но если речь идет о щенках или собаках, у которых есть проблемы с поведением, совместный сон может быть неполезен. Этим питомцам в первую очередь следует усвоить, что вольер – безопасное место. Но не хозяйская кровать.
Также не рекомендуется укладываться в постель вместе с животными, которым нужны особые условия содержания. Например, пугливым морским свинкам и хорькам безопаснее провести ночь в вольере или клетке.
А какие плюсы и минусы есть для хозяев?
Традиционно эксперты считают, что пользы для человека от совместного сна с животными никакой нет. Даже наоборот. Нередко питомцы активно двигаются во сне, лают, тем самым нарушая ночной покой.
"У собак (и кошек) сон непостоянен, они встают и ходят по кровати, наступая на людей. Это неизбежно приведет к фрагментации сна", – считает доктор Всеволод Полоцкий, профессор кафедры медицины Университета Джона Хопкинса.
Сон – это цикл чередования двух фаз: быстрой и глубокой. Каждая из них длится примерно 90 минут. Находясь в глубокой фазе, организм отдыхает. Каждый раз, когда цикл сна прерывается, это негативно влияет на способность мозга восстанавливаться на клеточном уровне, консолидировать воспоминания, хранить новую информацию и готовить тело к оптимальной работе на следующий день. Внезапное пробуждение также связано с высвобождением кортизола – гормона стресса. И тогда о спокойном ночном отдыхе и бодром пробуждении точно можно забыть.
Поэтому немалую роль играет то, насколько крепко спите и вы, и питомец. Например, для кошек ночные вылазки к еде и воде – норма. У собак это встречается реже. Еще домашние животные могут храпеть и тем самым нарушать ночную тишину. Маленькие собаки и кошки, находясь под одеялом, часто прижимаются к людям во сне, что чревато повышением температуры тела и, как следствие, вашим пробуждением.
Если вы страдаете астмой, аллергией или хронической обструктивной болезнью легких, то сон с пушистым питомцем, вероятнее всего, обернется кошмаром. Даже если животное “не линяет”, аллергены наверняка есть в слюне, потовых железах и на его коже. Подвергаться воздействию раздражителя непрерывно в течение нескольких часов довольно опасно. В лучшем случае ваши глаза начнут слезиться, а носовые пазухи – отекать. Что уже помешает выспаться.
Недавние исследования показали, что спать с домашними животными полезно людям с депрессией и тревожным расстройством. Если, конечно, они не страдают от бессонницы или апноэ (кратковременной остановки дыхания). Совместный сон не вызывает и не усугубляет эти проблемы, но может способствовать их сохранению.