Совместный сон с питомцами: за и против

Если вы задаетесь вопросом, полезно ли делить постель с домашними питомцами - читайте статью “Рамблера”.

Сперва стоит разобраться: хорош ли совместный сон для питомца? Дана Вабл, главный ветеринарный врач Североамериканского ветеринарного сообщества отвечает: “В целом животным очень полезно спать со своими людьми”.

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По мнению эксперта, у тех питомцев, которые делят сон со своим хозяином, наблюдается высокий уровень доверия к человеку. А причиной тому служит более активный синтез нейромедиаторов – окситоцина и дофамина. Их выработка влияет не только на умение питомца формировать привязанность к человеку, но и на самочувствие животного.

Но если речь идет о щенках или собаках, у которых есть проблемы с поведением, совместный сон может быть неполезен. Этим питомцам в первую очередь следует усвоить, что вольер – безопасное место. Но не хозяйская кровать.

Также не рекомендуется укладываться в постель вместе с животными, которым нужны особые условия содержания. Например, пугливым морским свинкам и хорькам безопаснее провести ночь в вольере или клетке.

А какие плюсы и минусы есть для хозяев?

Традиционно эксперты считают, что пользы для человека от совместного сна с животными никакой нет. Даже наоборот. Нередко питомцы активно двигаются во сне, лают, тем самым нарушая ночной покой.

"У собак (и кошек) сон непостоянен, они встают и ходят по кровати, наступая на людей. Это неизбежно приведет к фрагментации сна", – считает доктор Всеволод Полоцкий, профессор кафедры медицины Университета Джона Хопкинса.

Сон – это цикл чередования двух фаз: быстрой и глубокой. Каждая из них длится примерно 90 минут. Находясь в глубокой фазе, организм отдыхает. Каждый раз, когда цикл сна прерывается, это негативно влияет на способность мозга восстанавливаться на клеточном уровне, консолидировать воспоминания, хранить новую информацию и готовить тело к оптимальной работе на следующий день. Внезапное пробуждение также связано с высвобождением кортизола – гормона стресса. И тогда о спокойном ночном отдыхе и бодром пробуждении точно можно забыть.

Поэтому немалую роль играет то, насколько крепко спите и вы, и питомец. Например, для кошек ночные вылазки к еде и воде – норма. У собак это встречается реже. Еще домашние животные могут храпеть и тем самым нарушать ночную тишину. Маленькие собаки и кошки, находясь под одеялом, часто прижимаются к людям во сне, что чревато повышением температуры тела и, как следствие, вашим пробуждением.

Если вы страдаете астмой, аллергией или хронической обструктивной болезнью легких, то сон с пушистым питомцем, вероятнее всего, обернется кошмаром. Даже если животное “не линяет”, аллергены наверняка есть в слюне, потовых железах и на его коже. Подвергаться воздействию раздражителя непрерывно в течение нескольких часов довольно опасно. В лучшем случае ваши глаза начнут слезиться, а носовые пазухи – отекать. Что уже помешает выспаться.