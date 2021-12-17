Лопушов: на сегодня в Казани работают 175 пунктов вакцинации от COVID-19

На сегодняшний день в Казани открыты 175 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов.

Также он рассказал, что последний день сегодня работают точки вакцинации в Мегастрое по адресу Проспект Победы, 101, в здании бывшего аквапарка "Барионикс" по адресу Мазита Гафури, 46, в отделении Сбербанка по адресу Проспект Альберта Камалеева, 26/12 и в КДК имени Ленина.