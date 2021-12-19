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1 час назад

Врач объяснил быстрое исчезновение антител к коронавирусу

Врач объяснил быстрое исчезновение антител к коронавирусу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Иммунолог Николай Крючков объяснил, почему антитела к коронавирусу могут быстро исчезать. В интервью «Вечерней Москве» он назвал четыре фактора, которые влияют на этот показатель.

Врач заявил, что возраст от 55 лет, наличие хронических заболеваний, особенности врожденного иммунитета и прием лекарств-иммуносупрессоров ускоряют исчезновение антител к COVID-19 после вакцинации или перенесенного заболевания. По его словам, у некоторых пациентов недостаточно формируется иммунитет к инфекции.

«По весенним исследованиям получалось, что у десяти процентов переболевших антитела не вырабатываются в нужном количестве. А еще у 25 процентов они уходят через три–четыре месяца на уровни, которые не определяются тест-системами», — подчеркнул Крючков.

Кроме того, чем старше человек, тем слабее у него вырабатываются антитела к коронавирусу. Тяжелые хронические заболевания способны привести к иммунодефициту, отметил Крючков. Также прием препаратов-иммуносупрессоров отражается на уровне антител.

Здоровье,Николай Крючков,
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