Что случится с телом, если исключить из рациона углеводы

Безуглеводная диета подразумевает полный отказ от источников углеводов, включая фрукты и овощи. Согласно отзывам, если правильно соблюдать правила диеты, за несколько недель можно сбросить до 10 килограммов лишнего веса. Но это, в свою очередь, чревато негативными последствиями. "Рамблер" расскажет об опасностях такого способа питания.
Главный источник энергии тела — углеводы. При их отсутствии в качестве топлива для организма выступает жир, который, в свою очередь, не так эффективен из-за отсутствия угрозы. Поэтому безуглеводные диеты приводят к снижению уровня энергии.
Полное исключение углеводов — стресс для организма. Из-за того, что тело перестает сжигать глюкозу для получения энергии, могут проявиться симптомы, похожие на абстинентный синдром, такие как тошнота, головные боли и раздражительность.
У многих, кто садится на безуглеводную диету, может наблюдаться такой неприятный симптом как мышечные спазмы. Резкое сокращение углеводов заставляет тело терять больше электролитов с мочеиспусканием. Поскольку эти минералы необходимы для клеточного взаимодействия, это может привести к болезненным сокращениям мышц.
Через несколько дней после перехода на безуглеводную диету может появиться странный запах изо рта. Это связано с тем, что организм из-за недостатка углеводов начинает расщеплять жир в качестве топлива, превращая жирные кислоты в природные химические вещества — кетоны.