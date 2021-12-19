Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+5° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
43 минуты назад

Что случится с телом, если исключить из рациона углеводы

Безуглеводная диета подразумевает полный отказ от источников углеводов, включая фрукты и овощи. Согласно отзывам, если правильно соблюдать правила диеты, за несколько недель можно сбросить до 10 килограммов лишнего веса. Но это, в свою очередь, чревато негативными последствиями. "Рамблер" расскажет об опасностях такого способа питания.

Что случится с телом, если исключить из рациона углеводы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сниженный уровень активности

Главный источник энергии тела — углеводы. При их отсутствии в качестве топлива для организма выступает жир, который, в свою очередь, не так эффективен из-за отсутствия угрозы. Поэтому безуглеводные диеты приводят к снижению уровня энергии.

Частые головокружения

Полное исключение углеводов — стресс для организма. Из-за того, что тело перестает сжигать глюкозу для получения энергии, могут проявиться симптомы, похожие на абстинентный синдром, такие как тошнота, головные боли и раздражительность.

Мышечные судороги

У многих, кто садится на безуглеводную диету, может наблюдаться такой неприятный симптом как мышечные спазмы. Резкое сокращение углеводов заставляет тело терять больше электролитов с мочеиспусканием. Поскольку эти минералы необходимы для клеточного взаимодействия, это может привести к болезненным сокращениям мышц.

Неприятный запах изо рта

Через несколько дней после перехода на безуглеводную диету может появиться странный запах изо рта. Это связано с тем, что организм из-за недостатка углеводов начинает расщеплять жир в качестве топлива, превращая жирные кислоты в природные химические вещества — кетоны.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители