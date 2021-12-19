Что случится с телом, если исключить из рациона углеводы

Безуглеводная диета подразумевает полный отказ от источников углеводов, включая фрукты и овощи. Согласно отзывам, если правильно соблюдать правила диеты, за несколько недель можно сбросить до 10 килограммов лишнего веса. Но это, в свою очередь, чревато негативными последствиями. "Рамблер" расскажет об опасностях такого способа питания.

Сниженный уровень активности

Главный источник энергии тела — углеводы. При их отсутствии в качестве топлива для организма выступает жир, который, в свою очередь, не так эффективен из-за отсутствия угрозы. Поэтому безуглеводные диеты приводят к снижению уровня энергии.

Частые головокружения

Полное исключение углеводов — стресс для организма. Из-за того, что тело перестает сжигать глюкозу для получения энергии, могут проявиться симптомы, похожие на абстинентный синдром, такие как тошнота, головные боли и раздражительность.

Мышечные судороги

У многих, кто садится на безуглеводную диету, может наблюдаться такой неприятный симптом как мышечные спазмы. Резкое сокращение углеводов заставляет тело терять больше электролитов с мочеиспусканием. Поскольку эти минералы необходимы для клеточного взаимодействия, это может привести к болезненным сокращениям мышц.

Неприятный запах изо рта