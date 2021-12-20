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20 декабря

Малышева назвала способы подготовиться к праздникам

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, как очистить организм перед праздниками. Медик назвала несколько вариантов разгрузочных дней в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале.

Малышева назвала способы подготовиться к праздникам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Убрать из еды всю соль. Соль задерживает жидкость, а ее отмена сама по себе приведет к снижению веса. Второе — устройте разгрузочный день. Его главный принцип — снизить калорийность наполовину от минимальной суточной нормы до 600 калорий", — сказала Малышева.

В качестве первого варианта разгрузочного дня медик предложила рисовый. Нужно отварить стакан риса и поделить его на шесть порций. Второй вариант — огуречный. В день, по словам Малышевой, можно съесть только до двух килограммов огурцов. Третий вариант — 500 граммов индейки или курицы на пять приемов пищи. Все они не превысят 600 калорий в день.

"Разгрузочный день для тех, кто хочет вернуться в детство: восемь порций кефира по 250 граммов на целый день. Эффект будет заметен, если вы продержитесь на разгрузке 2–3 дня", — добавила Малышева.

Ранее были названы главные ошибки при варке макарон.

Здоровье,
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