Малышева назвала способы подготовиться к праздникам

"Убрать из еды всю соль. Соль задерживает жидкость, а ее отмена сама по себе приведет к снижению веса. Второе — устройте разгрузочный день. Его главный принцип — снизить калорийность наполовину от минимальной суточной нормы до 600 калорий", — сказала Малышева.

В качестве первого варианта разгрузочного дня медик предложила рисовый. Нужно отварить стакан риса и поделить его на шесть порций. Второй вариант — огуречный. В день, по словам Малышевой, можно съесть только до двух килограммов огурцов. Третий вариант — 500 граммов индейки или курицы на пять приемов пищи. Все они не превысят 600 калорий в день.