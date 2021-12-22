​​Как следить за здоровьем и не потратить состояние

Лучший способ сохранить здоровье – это поддерживать его ежедневно, а не ждать, пока болезнь даст о себе знать. "Рамблер" подскажет, как сохранить здоровье и не потратить состояние.

Сразу стоит отметить, что невозможно на 100% защитить себя от заболеваний, но риски возникновения большинства болезней снизить можно.

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Питайтесь разнообразно

Здоровое питание – это установление баланса между ключевыми группами продуктов, в которые также входят белки, жиры и углеводы. Все врачи говорят о том, что лучше всяких добавок помогает именно регуляция питания, это самый эффективный споосб добирать витамины. Если ваш рацион состоит из картошки и макарон, вряд ли вы будете здоровым.

Будьте активными

Вести активный образ жизни – еще один отличный способ поддерживать свое здоровье. Физические нагрузки помогают не только вашему телу, но и вашему разуму и имеют множество преимуществ. Специалисты советуют выполнять как минимум 150 минут умеренной физической активности каждую неделю. Чтобы спорт не казался наказанием, выбирайте занятия, которые вам действительно нравятся.

Контролируйте стресс

Стресс и депрессия могут фактически проявляться как физические заболевания, так как они влияют на снижение иммунитета. А это может запустить другие патологические процессы в организме, поэтому так важно заботиться о своем ментальном здоровье: не сдерживать эмоции, прорабатывать травмы с терапевтом и уметь расслабляться.

Спите лучше

По большей части, забота о своем теле – это ваша работа. Однако некоторые функции тело выполняет самостоятельно. Одной из них является сон. Это автономное состояние позволяет организму отдыхать и восстанавливаться. Ваша задача – не препятствовать своему организму, просто избегайте недосыпов.

Пейте воду

Вода имеет много преимуществ, когда речь идет о здоровом образе жизни. Вода питает наш организм, налаживает систему пищеварения, выводит токсины, делает нас бодрее и здоровее.

Проходите медицинские осмотры