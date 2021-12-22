Отбеливание зубов: о чем не предупреждают стоматологи

У многих из нас эффект от отбеливания зубов ассоциируется с улыбкой цвета унитаза... Некоторые стоматологи отговаривают пациентов от этой процедуры, доверительно сообщая, что вреда от нее больше, нежели пользы... А еще манипуляция является не слишком бюджетной — кто-то в целях экономии пытается отбелить зубы с помощью аптечных средств. Будет ли эффект? Разбирались с докторами и пациентами.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Юлия Смирнова врач — стоматолог-гигиенист, ABC Clinic

Видео дня

Что представляет собой процедура отбеливания

Стоматологические отбеливание — процедура осветления зубов с помощью воздействия специальными составами на дентин. Отбеливание происходит за счет выделения атомарного кислорода, который, проникая в эмаль и дентин через микроскопические отверстия, вызывает окисление и расщепление поверхностных пигментов дентина — внутреннего слоя зуба. Эмаль не отбеливается. Именно от плотности дентина напрямую зависит результат отбеливания. Определить плотность дентина в кабинете гигиениста невозможно. А это значит, что предсказать результат отбеливания тоже невозможно. Вы можете получить белоснежную улыбку, а можете остаться без нее.

Отбелить зубы раз и навсегда нереально. Хотя бы потому, что наш рацион ежедневно содержит в себе продукты с красящими пигментами. А кто-то еще и курит. Постепенно оттенок зубов после отбеливания изменится, но тут все очень индивидуально.

Отбеливающие средства для домашнего использования

Если мы говорим о полосках, карандашах, гелях, капах — смысл примерно тот же, ведь основа каждого метода — отбеливающий состав. Но в профессиональном отбеливании используются активирующие факторы (лампа, лазер), что повышает эффективность проведения процедуры.

Отбеливающие пасты работают иначе — за счет борьбы с зубным налетом. Точнее будет сказать, что это осветление, а не отбеливание. Абразивные пасты механически царапают налет, счищая его с поверхности. Минус — царапается и эмаль. Поэтому абразивные отбеливающие пасты принято использовать курсами, а не на постоянной основе.

Пасты с ферментами в составе мягко растворяют белковую основу налета, и он легко счищается щеткой. Есть еще пасты с полифосфатами в составе, действующие на минеральную составляющую налета. Но этот компонент действует и на кальций, находящийся в эмали, что является минусом.

Какие есть противопоказания

Конечно, в любой области нашей жизни лучше довериться специалисту. В отбеливании зубов есть свои нюансы, есть даже противопоказания. Например, кариес в линии улыбки — противопоказание. Если у вас есть клиновидный дефект, эти зоны обязательно изолируются, иначе вам гарантирована чувствительность. Пломбы отбеливанию обычно не поддаются, поэтому их нужно будет заменить через две недели, когда будет виден окончательный результат. Стоматолог перед отбеливанием проведет профгигиену полости рта, проведет осмотр, исключит противопоказания, защитит десны специальным гелем.

Даже если вы приобретете набор для домашнего отбеливания, вы будете знать, что капы для него изготовлены индивидуально, а значит, десны не травмируются и каждый зуб получит необходимое количество состава. При возникновении каких-то проблем, например повышения чувствительности, врач предложит вам решение.

Анастасия Жаркова молодая мама

Личный опыт: как я отбелила зубы и что неприятно удивило

На процедуру отбеливания я решалась очень долго — почти три года. Наслышана, что будет больно даже разговаривать некоторое время после. Коллега перед свадьбой делала и мучилась потом. А решилась я в итоге, переболев COVID-19. Заметила вскоре после болезни, что зубы пожелтели. Говорят, есть такой побочный эффект у этой инфекции... Обычная гигиеническая чистка у стоматолога не помогла.

Я сделала Zoom 4-отбеливание — это последняя технология, делала все в проверенной клинике. Обошлась процедура примерно в тридцать тысяч рублей и включала в себя четыре сеанса по пятнадцать минут под специальной лампой. Чувствительность, болевой порог у всех разные. Мне удалось высидеть два сеанса абсолютно нормально. Только чувствуешь приемлемое тепловое воздействие на зубах. Третью процедуру уже ощущался дискомфорт, а во время последнего сеанса пришлось потерпеть, но я как упорный человек высидела до конца.

Сразу после процедуры зубы были очень белыми — я даже сделала фото в белом халате в туалете, вспоминая шутки про артистов с улыбками цвета «унитазной белизны». При этом в тот вечер пила обезболивающее, было ощущение, что по зубам кто-то стреляет, будто играя на ксилофоне.

Обязательно две недели нужно придерживаться так называемой «белой» диеты, когда нельзя пить красящие напитки: кофе, вино, чай и т. д. Дней десять я строго придерживалась рекомендаций стоматолога, а потом стало невмоготу. Но уже на второй день заметила, что зубы не такие белые... Врач объяснил, что естественная желтизна есть у всех людей. То есть идеально белыми они были только в день последней процедуры.