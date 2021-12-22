Названы четыре шага к похудению без диет и тренировок

Индийский диетолог Азра Хан назвала четыре простых шага к похудению без диет и тренировок. Свои способы она перечислила в Instagram-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Нутрициолог считает, что не надо особо себя утруждать, чтобы сбросить вес и поддерживать форму. Главное, по ее мнению, прислушиваться к желаниям своего организма, а не следовать навязанным модным диетам.

Во-первых, Хан советует есть только тогда, когда испытываешь голод. Не стоит завтракать, обедать или ужинать лишь потому, что пришло время для приема пищи. «Слушай свое тело и давай ему топливо только тогда, когда это требуется», — отметила диетолог.

Вторым шагом к похудению и осознанному питанию врач называет умение вовремя остановиться. По ее словам, надо вставать из-за стола сразу, как только почувствуешь насыщение. Хан добавила, что многие люди продолжают по инерции есть, потому что им нравится вкус блюда, но так делать не стоит.