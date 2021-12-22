Почему нельзя спать зимой в теплой пижаме

По статистике, примерно 25 лет своей жизни люди проводят во сне. Неудивительно, что мы так заботимся о том, чтобы это время было проведено в максимальном комфорте. Одним из самых частых способов улучшить качества сна считается выбор хорошей пижамы. Многие отдают предпочтение, особенно в зимнее время года, в пользу теплых моделей. Но "Рамблер" расскажет, почему нельзя спать в теплой пижаме.

Снижается качество сна

Сон в теплой пижаме означает может привести к бессонной ночи, так как тело не сможет поддерживать необходимую температуру.

Идеальной тканью для сна является хлопок, так как он позволяет коже дышать. Еще один отличный материал для пижамы — лен.

Появляются кожные высыпания

При повышенном потоотделении во сне могут появиться высыпания, известные как потница. Сочетание тепла и трения от вспотевшей пижамы может также вызвать закупорку пор, что, в свою очередь, спровоцирует еще большее раздражение кожи.

Развиваются инфекции

Идеальной средой размножения бактерий являются тепло и темнота. Поэтому, если потеть во сне, увеличивается риск развития кожных инфекций. Чтобы избавить себя от подобного недуга, стоит отказаться от теплой пижамы.

Появление аллергических реакций