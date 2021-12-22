Напитки, которые реально помогают улучшить здоровье

Нам со всех сторон твердят о повышении иммунитета, предлагая все новые методы. Казалось бы, что сложного – здоровый сон, правильное питание и физические нагрузки. Но в современных реалиях соблюдать все эти условия не так-то просто, поэтому приходится прибегать к дополнительным методам, среди которых иммуноповышающие напитки. "Рамблер" расскажет о самых эффективных.

Чай с куркумой

Куркуму часто используют в качестве природного антибиотика, а также болеутоляющего средства. Чай с этой специей обладает детоксикационными свойствами, помогая очистить организм от токсинов, шлаков и солей тяжелых металлов. Он признан эффективным профилактическим средством при расстройствах ЖКТ, в частности, метеоризме, тошноте, потере аппетита.

Березовый сок

Березовый сок – это витаминная бомба, так необходимая организму после изнурительной зимы в период весеннего авитаминоза. Это источник натурального витамина С и витаминов группы В. Он содержит минеральные соли, яблочную и лимонную кислоту и еще 17 необходимых организму аминокислот. Березовый сок также обладает тонизирующими и диетическими свойствами.

Комбуча

Биохимический состав чайного кваса богат кислотами. Правильно приготовленная комбуча улучшает пищеварение, насыщая кишечник полезными бактериями и дрожжами Кислоты, содержащиеся в готовом напитке комбуча защищают печень от токсичных веществ, одновременно снижая нагрузку на поджелудочную железу.

Цикорий