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22 часа назад

Названа рыба, снижающая риск развития старческого слабоумия

Названа рыба, снижающая риск развития старческого слабоумия
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач Сергей Агапкин рассказал россиянам, какая рыба способствует снижению риска развития старческого слабоумия.

Об этом специалист рассказал в рамках эфира программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Так, по словам Агапкина, имея в рационе скумбрию можно избежать деменцию. Дело в том, что эта рыба — источник витамина B12, а именно недостаток последнего влечет за собой рост вероятности развития деменции на 40%. Врач заверил, что в той же горбуше, к примеру, данного витамина практически в 4 раза меньше, чем в скумбрии.

О пользе скумбрии высказался и врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он отметил, что что скумбрия к тому же богата жирными кислотами.

“Омега-3 жирные кислоты — это профилактика атеросклероза, прежде всего, это улучшение свойств клеточных мембран”, — поделился Гинзбург.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Михаил Гинзбург,Сергей Агапкин,
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