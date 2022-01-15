Когда любовь к кошкам становится опасной

Если галерея в телефоне и лента в соцсетях забита кошками, на праздники вам давно не дарят ничего, что не было бы связано с кошачьей темой, а все разговоры сводятся к любимому питомцу, пора задуматься. “Рамблер” расскажет об айлурофилии – патологической любви к кошкам, которая не несет в себе ничего милого.

Симптомы

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Тяга к кошкам в случае заболевания неконтролируема. Хозяин, забирая очередного хвостатого домой, не думает о том, может ли он обеспечить должный уход питомцу. Поэтому опрометчиво говорить о наличии айлурофилии у зоозащитников, волонтеров приютов и людей, которые увлечены изучением пород. У тех, кто не смог однажды пройти мимо брошенного на улице кота, впрочем, тоже. Если вы…

приходите домой и приветствуете свою кошку, прежде чем поздороваться с кем-либо еще в вашем доме;

спокойно спите в одной кровати с питомцем и осторожно встаете с постели, боясь побеспокоить его;

готовы бодрствовать с раннего утра, потому что ваша кошка решила, что хочет есть, пить или играть;

научились расшифровывать словарный запас животного.

Скорее всего, вы просто очень привязаны к кошачьим и искренне не чаете души в них. Что немаловажно, кошатники способны иронизировать над своей любовью к хвостатым питомцам.

Заболевший айлурофилией быстро теряет связь с реальностью и возможность здраво рассуждать. Отсюда появляются истории о хозяевах котов, которые хранят тела погибших животных в морозилке, подвале или на балконе, так как не могут попрощаться с питомцем или вовсе надеются оживить его. Очень часто рука об руку с айлурофилией идет страсть к накопительству. Ни жалобы, ни претензии не воспринимаются заболевшим. Скорее вызывают раздражение и даже ярость.

Причины заболевания

Пытаясь отыскать причины возникновения айлурофилии, в 2011 году американские ученые-паразитологи из Стэнфорда пришли к выводу, что ее возбудителем может стать инфицирование токсоплазмозом. Источники инфекции – контакт с больным животным или с его экскрементами, плохо проваренное или прожаренное мясо (чаще свинина). Паразиты Toxoplasma gondii, попадая в организм человека, нарушают работу нервной системы и вызывают отклонения в поведении (в том числе парадоксальную любовь к кошкам). С токсоплазмозом также связывают возникновение шизофрении и биполярного расстройства. Вот только убедительной статистики пока не существует.

Поэтому корни проблемы чаще всего находят именно в психологическом состоянии пациента. Среди заболевших айлурофилией есть много людей одиноких (причем обоих полов – вопреки стереотипу). Речь идет не только о тех, кто потерял близких. Люди, не научившиеся налаживать социальные связи, эмоционально нестабильные, с заниженной самооценкой – тоже в группе риска. Айлурофилия может проявиться как в пожилом, так и в молодом возрасте.

Лечение