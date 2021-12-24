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1 час назад

Гинцбург оценил действие препарата на основе антител против «омикрона»

Препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител эффективен и против штамма «омикрон». Об этом заявил директор ГНЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Гинцбург оценил действие препарата на основе антител против «омикрона»
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look PressVictor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В настоящее время в центре Гамалеи идёт работа по созданию препарата против коронавируса на основе моноклональных антител. Это аналог препарата, которым лечили экс-президента США Дональда Трампа. В ноябре замглавы центра Денис Логунов сообщал, что препарат находится в высокой степени готовности, опыты с животными показали, что он обеспечивает защиту на 100%.

Набор моноклональных антител проверен на «омикроне» и очень хорошо работает, — пояснил Гинцбург.

По словам учёного, клинические испытания препарата планируется начать после Нового года. Они будут завершены в течение трёх месяцев.

Ранее стало известно, что российский Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19», сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. Известно, что новое лекарство необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. Специалисты отмечают, что у препарата не обнаружили побочных эффектов.

Также сообщалось, что власти США одобрили препарат «Молнупиравир» от COVID-19 в виде таблетки производства Merck. Он предназначен для лечения лёгкого и среднего течения заболевания у взрослых, находящихся в группе риска. Когда препарат поступит в продажу, пока не сообщается.

Здоровье,Денис Логунов,Александр Гинцбург,Дональд Трамп,Минздрав РФ,Федеральное медико-биологическое агентство,РИА Новости,
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