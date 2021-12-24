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13 минут назад

Диетолог назвала способ не потолстеть за зиму

Индийский диетолог Нмами Агарвал назвала способ, помогающий не потолстеть за зиму. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Диетолог назвала способ не потолстеть за зиму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, в холодное время года люди реже гуляют и не так физически активны, как летом. В результате сокращается количество энергии, сжигаемой организмом. Если при этом продолжать питаться по-прежнему, наверняка располнеешь.

Агарвал советует следить за тем, чтобы питание соответствовало физической активности. Если человек менее подвижен, он и есть должен чуть меньше. Например, сократить суточную норму с 2,5 тысячи килокалорий до двух тысяч килокалорий. Это, по мнению диетолога, не такая уж большая жертва.

«Делая так, вы не будете отказываться от каких-то продуктов, не будете морить себя голодом и, самое главное, сможете наслаждаться своим планом питания», — объяснила она.

Здоровье,
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