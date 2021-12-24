Диетолог назвала способ не потолстеть за зиму

По словам эксперта, в холодное время года люди реже гуляют и не так физически активны, как летом. В результате сокращается количество энергии, сжигаемой организмом. Если при этом продолжать питаться по-прежнему, наверняка располнеешь.

Агарвал советует следить за тем, чтобы питание соответствовало физической активности. Если человек менее подвижен, он и есть должен чуть меньше. Например, сократить суточную норму с 2,5 тысячи килокалорий до двух тысяч килокалорий. Это, по мнению диетолога, не такая уж большая жертва.