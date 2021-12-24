Важные факты о сексуальной жизни после родов

Абсолютное большинство женщин, прошедших беременность и роды, интересует вопрос, когда можно будет полноценно вернуться к насыщенной сексуальной жизни. Здесь не может быть четкого ответа, так как у каждого процесс заживления идет по-своему. Но все же мы решили собрать важные факты об интимной близости, которые важно знать каждой.

Не нужно спешить

Хотя, как мы уже говорили, у всех процесс восстановления идет по-разному, специалисты все же рекомендуют в основном подождать как минимум месяц. За это время все швы подзатянутся, а внутренние органы успеют вернуться к обычной работе. Однако в любом случае разрешения на начало половой жизни вам должен дать гинеколог, обязательно посетите его перед тем, как решитесь на близость с супругом.

Проникающий секс может вам «не грозить»

Иногда классический секс все же приходится откладывать на более долгий срок и к этому тоже нужно быть готовой, а также проведите беседу с мужем, если он настаивает на близости. Ваши варианты на весь период восстановления — петтинг и оральный секс. Даже если раньше вы не практиковали подобное, возможно, сейчас есть повод осваивать новые техники.

Боль никто не отменял

Процесс родов невероятно травматичен, даже если все прошло отлично. Даже через месяц рано говорить о полном восстановлении, поэтому будьте готовы к тому, что вас могут ждать неприятные ощущения после секса. Чтобы сделать близость максимально приятной, позаботьтесь о том, чтобы под рукой был лубрикант и внимательный любовник, который будет невероятно аккуратен с вами в первое время.

Мышцы влагалища не растянутся так сильно, как вам кажется