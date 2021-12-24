Важные факты о сексуальной жизни после родов

Абсолютное большинство женщин, прошедших беременность и роды, интересует вопрос, когда можно будет полноценно вернуться к насыщенной сексуальной жизни. Здесь не может быть четкого ответа, так как у каждого процесс заживления идет по-своему. Но все же мы решили собрать важные факты об интимной близости, которые важно знать каждой.
Хотя, как мы уже говорили, у всех процесс восстановления идет по-разному, специалисты все же рекомендуют в основном подождать как минимум месяц. За это время все швы подзатянутся, а внутренние органы успеют вернуться к обычной работе. Однако в любом случае разрешения на начало половой жизни вам должен дать гинеколог, обязательно посетите его перед тем, как решитесь на близость с супругом.
Иногда классический секс все же приходится откладывать на более долгий срок и к этому тоже нужно быть готовой, а также проведите беседу с мужем, если он настаивает на близости. Ваши варианты на весь период восстановления — петтинг и оральный секс. Даже если раньше вы не практиковали подобное, возможно, сейчас есть повод осваивать новые техники.
Процесс родов невероятно травматичен, даже если все прошло отлично. Даже через месяц рано говорить о полном восстановлении, поэтому будьте готовы к тому, что вас могут ждать неприятные ощущения после секса. Чтобы сделать близость максимально приятной, позаботьтесь о том, чтобы под рукой был лубрикант и внимательный любовник, который будет невероятно аккуратен с вами в первое время.
Популярный миф, который не дает спать миллионам женщин — вагина может растянуться до невероятных размеров. Да, такое происходит, но только в момент естественных родов. После этого она принимает обычную форму. Причем ученые провели исследования, поэтому этот факт точно относится к научным, о чем и стоит рассказать человеку, который будет доказывать вам обратное.