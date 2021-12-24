Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+6° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
5 часов назад

Она существует! Важные факты о сексуальной жизни после родов

Абсолютное большинство женщин, прошедших беременность и роды, интересует вопрос, когда можно будет полноценно вернуться к насыщенной сексуальной жизни. Здесь не может быть четкого ответа, так как у каждого процесс заживления идет по-своему. Но все же мы решили собрать важные факты об интимной близости, которые важно знать каждой.

Важные факты о сексуальной жизни после родов
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Не нужно спешить

Хотя, как мы уже говорили, у всех процесс восстановления идет по-разному, специалисты все же рекомендуют в основном подождать как минимум месяц. За это время все швы подзатянутся, а внутренние органы успеют вернуться к обычной работе. Однако в любом случае разрешения на начало половой жизни вам должен дать гинеколог, обязательно посетите его перед тем, как решитесь на близость с супругом.

Проникающий секс может вам «не грозить»

Иногда классический секс все же приходится откладывать на более долгий срок и к этому тоже нужно быть готовой, а также проведите беседу с мужем, если он настаивает на близости. Ваши варианты на весь период восстановления — петтинг и оральный секс. Даже если раньше вы не практиковали подобное, возможно, сейчас есть повод осваивать новые техники.

Боль никто не отменял

Процесс родов невероятно травматичен, даже если все прошло отлично. Даже через месяц рано говорить о полном восстановлении, поэтому будьте готовы к тому, что вас могут ждать неприятные ощущения после секса. Чтобы сделать близость максимально приятной, позаботьтесь о том, чтобы под рукой был лубрикант и внимательный любовник, который будет невероятно аккуратен с вами в первое время.

Мышцы влагалища не растянутся так сильно, как вам кажется

Популярный миф, который не дает спать миллионам женщин — вагина может растянуться до невероятных размеров. Да, такое происходит, но только в момент естественных родов. После этого она принимает обычную форму. Причем ученые провели исследования, поэтому этот факт точно относится к научным, о чем и стоит рассказать человеку, который будет доказывать вам обратное.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители