Гематолог назвал продукты, сгущающие кровь

Неправильные пищевые привычки, в том числе злоупотребление алкоголем и кофе, повышают вязкость крови и увеличивают риск образования тромбов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-гематолог Дмитрий Евсеев.

Фото: Департамент здравоохранения Москвы Департамент здравоохранения Москвы

— Прежде всего проблему могут вызвать неправильные пищевые привычки. Например, несбалансированное питание, которое состоит преимущественно из углеводов и жирной еды. Все это усугубляет положение больного. Чрезмерное потребление алкогольных напитков тоже добра не несет, — сказал гематолог.

Алкогольные напитки, предупредил Евсеев, приводят к слипанию тромбоцитов. При этом, по словам врача, при определенных условиях спиртное может разжижать кровь. Такой эффект достигается, если не превышать безопасную суточную дозу.

— Не более 30 граммов водки или 100 граммов красного вина, — уточнил врач.

Развитию тромбов и образованию холестерина способствует кофе, предупредил врач. Он назвал этот напиток злейшим врагом крови. Евсеев также призвал быть острожными с молочными продуктами. После их употребления в организме образуется фруктоза, повышающая вязкость крови, отметил гематолог.