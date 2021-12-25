Названы недопустимые ошибки для людей старше 40 лет

Специалисты американского портала Eat This, Not That! рассказали, какие привычки могут быть опасны для людей старше 40 лет. Эксперты объяснили, на какие аспекты жизни стоит обратить внимание в этот период.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Врачи назвали десять недопустимых ошибок, которые нельзя делать людям после 40 лет. В частности, многие не тренируют мозг. Кроме того, важно обратить внимание на осанку, здоровье которой важно для повседневной жизни.

Медики также указали на главное условие физической активности — безопасность. Вне зависимости от уровня занятий следует заботиться об этом факторе и предотвращать травмы, отметили они. Людей старше 40 лет эксперты призвали следить за весом и постараться не набирать его для профилактики онкологии.