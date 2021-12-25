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27 минут назад

Врач предупредил об опасности новогодней елки

О том, чем и кому праздничная атрибутика и новогоднее меню могут быть опасны, рассказал в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Врач предупредил об опасности новогодней елки
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам специалиста, искусственные новогодние елки могут таить в себе большую опасность для некоторых людей, а именно - вызывать реакцию у аллергиков. Тяжельников объяснил, что при производстве некоторых новогодних елок в целях экономии используются некачественные материалы, которые могут доставить массу неудобств аллергикам, и даже стать по-настоящему опасными.

Специалист посоветовал ответственно подойти к выбору новогодней елки: выяснить, из чего она изготовлена, попросить у продавца сертификаты. Дома елку сразу следует помыть и дать ей обсохнуть перед тем, как устанавливать и украшать дерево. Комнату, в которой находится елка, следует чаще проветривать, а еще стараться как можно реже прикасаться к дереву.

Кстати, подобные советы касаются не только новых елей, но и тех, которые уже были в использовании.

Если елка не очень герметично хранилась целый год, то прибавляется и пыль, вместе с ее обитателями – пылевыми клещами,

— отметил Тяжельников.

Также эксперт отметил, что страдающим аллергией стоит тщательно продумать праздничное меню, поскольку на новогодних столах обычно находится очень много аллергенов: цитрусовые, морепродукты, шоколад, орехи и т.п. Тяжельников посоветовал аллергикам внимательно изучать состав блюд, прежде, чем их пробовать. А также на всякий случай иметь при себе лекарства, снимающие приступы.

Также вы можете узнать, как уберечь новогоднюю елку от кота.

Здоровье,Андрей Тяжельников,РИА Новости,
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