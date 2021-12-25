Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+12° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог назвал три действенных способа похудения

Британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал три действенных способа похудения, которые помогли ему сбросить девять килограммов. Его слова приводит Express.

Диетолог назвал три действенных способа похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Мосли, чтобы поддерживать здоровый образ жизни и не набирать лишних килограммов, нужно следовать трем простым правилам. Первое правило — не бояться голода. Диетолог объяснил, что сегодня мы постоянно окружены соблазнами: практически на каждом шагу есть различные кафе и магазины с готовой едой, и поэтому желание что-нибудь съесть может возникать не из-за чувства голода, а из-за страха упустить возможность полакомиться чем-то вкусным.

«Мы также едим слишком много за один присест. Мы съедаем около 180 дополнительных калорий в день во время перекусов и на 120 калорий в день больше во время еды»,

— отметил Мосли.

Второе правило в списке диетолога — небольшие периоды голодания. По мнению врача, организм будет благодарен за отказ от перекусов и увеличение промежутков между приемами пищи. Если все его силы не будут постоянно растрачиваться на пищеварении, различные системы организма человека смогут заняться отдыхом и восстановлением, которые защищают от болезней.

Третье правило Мосли — избегать переедания. Во время еды диетолог советует концентрироваться только на пище, а не смотреть параллельно телевизор или лазить в телефоне. Также врач рекомендует есть медленно, чтобы пища успела расщепиться до того, как попадет в пищеварительную систему.

Здоровье,Майкл Мосли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители