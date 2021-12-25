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2 часа назад

Лживый маркетинг: чем на самом деле опасны эфирные масла

Многие злоупотребляют эфирными маслами, и это вина недобросовестных торговцев. Они ради собственной выгоды представляют их чуть ли не панацеей. Так, в 2014 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США направила двум фирмам, занимающимся сетевым маркетингом эфирных масел, предупреждение по поводу их необоснованных заявлений, будто масла могут лечить все – от герпеса до лихорадки Эбола. "Рамблер" расскажет, чем на самом деле опасны эфирные масла.

Лживый маркетинг: чем на самом деле опасны эфирные масла
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отравление

Исследования показывают, что за последние годы произошли тысячи случаев отравления эфирными маслами. Требуется принять буквально пару капель масла внутрь, чтобы поставить организм под угрозу. Это может привести к рвоте, травмам легких и угнетению центральной нервной системы. Например, масло эвкалипта вызывает тошноту, боли в животе и судороги.

Фототоксичность

Фототоксичность масла проявляется в том, что оно делает кожу более чувствительной к ультрафиолетовым лучам. Например, если нанести на кожу крем с фототоксичным маслом, а затем пойти на пляж или в солярий, то повышается вероятность получить ожог. Чаще всего этим свойством обладают цитрусовые масла, такие как бергамот, лимон, лайм, апельсин.

Аллергия

Диапазон проблем с кожей, вызванных эфирным маслом, варьируется от незначительного раздражения до аллергии и дерматита. Среди симптомов чаще всего встречаются крапивница, сыпь, зуд и жжение. Кожа также может стать сухой, чешуйчатой и начать трескаться.

Здоровье,
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