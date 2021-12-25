Лживый маркетинг: чем на самом деле опасны эфирные масла

Многие злоупотребляют эфирными маслами, и это вина недобросовестных торговцев. Они ради собственной выгоды представляют их чуть ли не панацеей. Так, в 2014 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США направила двум фирмам, занимающимся сетевым маркетингом эфирных масел, предупреждение по поводу их необоснованных заявлений, будто масла могут лечить все – от герпеса до лихорадки Эбола. "Рамблер" расскажет, чем на самом деле опасны эфирные масла.

Отравление

Исследования показывают, что за последние годы произошли тысячи случаев отравления эфирными маслами. Требуется принять буквально пару капель масла внутрь, чтобы поставить организм под угрозу. Это может привести к рвоте, травмам легких и угнетению центральной нервной системы. Например, масло эвкалипта вызывает тошноту, боли в животе и судороги.

Фототоксичность

Фототоксичность масла проявляется в том, что оно делает кожу более чувствительной к ультрафиолетовым лучам. Например, если нанести на кожу крем с фототоксичным маслом, а затем пойти на пляж или в солярий, то повышается вероятность получить ожог. Чаще всего этим свойством обладают цитрусовые масла, такие как бергамот, лимон, лайм, апельсин.

Аллергия