Диетолог раскрыл способы убрать жир с живота

“Хотя сами по себе физические упражнения не помогут вам сбросить упрямый жир в районе середины живота, они могут сыграть решающую роль в снижении риска повторного набора жира, а также снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину”.

Врач также пояснил принцип, по которому жир скапливается именно на животе. Мосли пояснил, что наш организм после еды вырабатывает инсулин для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Помимо этого, инсулином регулируется углеводный и белковый обмен. Но с возрастом процесс его выработки может нарушаться, тогда появляется проблема лишнего веса и жировых отложений в области живота.