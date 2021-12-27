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1 час назад

Диетолог раскрыл способы убрать жир с живота

Врач-диетолог Майкл Мосли из Великобритании перечислил наиболее эффективные способы борьбы с жиром в зоне живота. Его слова приводит издание Express.

Диетолог раскрыл способы убрать жир с живота
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он рекомендует снизить потребление сахара и простых углеводов. Помимо этого, врач советует попробовать интервальное голодание и заняться высокоинтенсивными тренировками.

“Хотя сами по себе физические упражнения не помогут вам сбросить упрямый жир в районе середины живота, они могут сыграть решающую роль в снижении риска повторного набора жира, а также снизить уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину”.

Врач также пояснил принцип, по которому жир скапливается именно на животе. Мосли пояснил, что наш организм после еды вырабатывает инсулин для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Помимо этого, инсулином регулируется углеводный и белковый обмен. Но с возрастом процесс его выработки может нарушаться, тогда появляется проблема лишнего веса и жировых отложений в области живота.

Ранее мы писали, что диетолог назвала идеальный продукт для похудения.

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