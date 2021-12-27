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2 часа назад

Доктор Комаровский развеял популярный миф о лечении ОРВИ

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярный миф о лечении ОРВИ. В посте, опубликованном в Instagram, он объяснил, что при простуде не стоит избегать холодных напитков.

Комаровский развеял популярный миф о лечении ОРВИ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Как раз именно при ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние»,

— отметил специалист.

Он объяснил, что во многих странах холодное питье всячески рекомендуется врачами. «Не пить холодное вообще, избегать холодного при простуде и ОРЗ — это наши ментальные традиции», — подчеркнул доктор.

Кроме того, врач заявил, что в большинстве стран при лечении простуды медики не советуют избегать употребления жидкости в холодном виде, как это принято в российской врачебной практике. «Поэтому, если вы привыкли пить холодное, специально греть питье во время болезни нет никакой необходимости», — объяснил специалист.

Ранее доктор Комаровский раскрыл неожиданный факт о кашле. Он объяснил, что кашель на свежем воздухе может быть полезен для детей. Медик объяснил, что при вдыхании прохладного воздуха осевшая в легких слизь увлажняется, после чего начинается кашель. Доктор посоветовал в таких случаях не вести ребенка сразу домой, потому что возвращение в помещение может негативно сказаться на его состоянии.

Здоровье,Евгений Комаровский,
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