Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярный миф о лечении ОРВИ. В посте, опубликованном в Instagram, он объяснил, что при простуде не стоит избегать холодных напитков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Как раз именно при ОРВИ, когда боль в горле, холод на миндалины очень облегчает состояние»,

— отметил специалист.

Он объяснил, что во многих странах холодное питье всячески рекомендуется врачами. «Не пить холодное вообще, избегать холодного при простуде и ОРЗ — это наши ментальные традиции», — подчеркнул доктор.

Кроме того, врач заявил, что в большинстве стран при лечении простуды медики не советуют избегать употребления жидкости в холодном виде, как это принято в российской врачебной практике. «Поэтому, если вы привыкли пить холодное, специально греть питье во время болезни нет никакой необходимости», — объяснил специалист.