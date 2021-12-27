Россиянам назвали симптомы «предновогодней депрессии»

«Все мы с вами родом из детства, и для многих людей новогодние праздники связаны с детским ожиданием чуда, так как наш внутренний ребенок ждет этого чуда и радости. Но иногда чудо не случается, так как мы забываем в себе этих детей», — сказала специалист.