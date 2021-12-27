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2 часа назад

Россиянам назвали симптомы «предновогодней депрессии»

Отсутствие жизненной энергии, пониженное настроение, склонность к уединению и разочарование можно назвать симптомами «предновогодней депрессии». Об этом заявила российский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских, ее слова приводят «Известия».

Россиянам назвали симптомы «предновогодней депрессии»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она отметила, что многие люди перед праздниками впадают в состояние, которое по своей симптоматике схоже с депрессивным расстройством. Кроме того, в список подобных симптомов могут входить разочарование, отчаяние, перепады настроения, беспокойный сон.

«Все мы с вами родом из детства, и для многих людей новогодние праздники связаны с детским ожиданием чуда, так как наш внутренний ребенок ждет этого чуда и радости. Но иногда чудо не случается, так как мы забываем в себе этих детей», — сказала специалист.

Подобное происходит чаще всего, когда затрачено слишком много сил на достижение каких-либо целей, а конечный результат не доставляет удовольствия. В таком случае психолог рекомендовала россиянам извлечь правильные уроки из ситуации и отметила, что негативный опыт — тоже опыт, и им необходимо правильно воспользоваться.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вакцинированным от коронавируса россиянам на Новый год можно петь, плясать и целоваться с другими привитыми.

Здоровье,Геннадий Онищенко,газета "Известия",
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