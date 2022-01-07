Разрушаем мифы о воде

Пить два литра воды в день? Или не делать этого – чтобы отеки не появлялись. Вокруг воды существует немало мифов. Специально для “Рамблера” Артем Хачатрян (врач-диетолог, сооснователь бренда VIONE) разобрал самые популярные из них.

Миф 1. Дважды кипятить воду опасно!

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При повторном кипячении вода становится ядовитой, а в организме оседают соли – этот перечень страхов можно долго продолжать. Но на самом деле, считает эксперт, большее значение имеет качество используемой воды:

“В воде из-под крана много примесей и при выпаривании их концентрация увеличивается. Но большая часть этих отложений оседает не в организме человека, а на стенках чайника в виде накипи. Поэтому многократное кипячение воды наносит вред вашей технике, а не вам”.

Следовательно, кипячение хорошо очищенной – бутилированной или фильтрованной – воды снижает и эти риски.

Миф 2. Пейте не меньше двух литров в день – иначе не похудеете.

Формул для расчета нормы жидкости существует множество. Нельзя спорить, что вода необходима организму. Однако эксперт предупреждает – не стоит заставлять себя пить через силу:

“Как таковой нормы нет: кому-то достаточно полтора литра в день, а кто-то пьет три. В жаркую погоду мы потребляем больше воды, чем в другое время, и занятия спортом также требуют больше жидкости. Важно поддерживать водный баланс и пить понемногу в течение дня, даже если вы не ощущаете сильную жажду”.

Миф 3. Чем больше пьете воду, тем сильнее провоцируете отеки.

Причиной отечности, по мнению Артема Хачатряна, избыток воды вряд ли является. Скорее наоборот. Когда мы пьем мало, то искусственно заставляем организм включать режим “выживания”. Тело теряет жидкость, и наши почки пытаются ее удержать, чтобы не произошло обезвоживание. Поэтому, утверждает эксперт, важно пить достаточное конкретно для вас количество воды, чтобы поддерживать правильное функционирование организма.

Миф 4. Минеральную воду можно пить без ограничений.

“Утолять жажду лучше чистой питьевой водой. Минеральная вода полезна в небольших количествах и при определенных заболеваниях. Из-за высокого содержания минеральных солей при частом употреблении такая вода действительно может привести к нарушению водно-солевого обмена и стать причиной болезней почек”, – резюмирует эксперт.

Миф 5. Водородная вода — это исключительно маркетинговый ход.