Путин призвал достичь 90-процентного уровня иммунитета в России

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в стране должен достичь 90 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 28 декабря.

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— Коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов, 90-95 процентов, — рассказал глава государства на неформальном саммите СНГ.

Лидер спросил у руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, какой уровень иммунитета в стране в настоящее время. Она ответила, что он составляет около 60 процентов, отмечается на сайте Кремля.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.