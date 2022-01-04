Что такое водородная вода на самом деле

Существует ли прибор, который может в бытовых условиях сделать обычную воду суперполезной? Оказывается, да. О пользе водородной воды и устройстве ионизатора “Рамблер” поговорил с Артемом Хачатряном, врачом-диетологом, сооснователем бренда VIONE.

Что такое водородная вода?

Видео дня

В 2007 году японские ученые выявили антиоксидантные (защитные) свойства водорода. Группа исследователей доказала, что он способен замедлять процесс старения, противостоять тяжелым заболеваниям и предотвращать воспалительные процессы. Следовательно, обогащенная молекулярным водородом вода способна эти свойства передать тому, кто ее пьет.

Существуют естественные источники такой воды, но их немного. Самые известные находятся неподалеку от Лурда (Франция), Тлакоте-эль-Бахо (Мексика), Надана (Индия). Эти места часто наводняют паломники, ищущие облегчения или избавления от болезней. Ученые провели исследование воды в этих источниках и обнаружили повышенное содержание молекулярного водорода в водоемах. Что подтвердило теорию коллег из Японии.

Как воду насыщают водородом?

Чтобы получить водородную воду, необязательно отправляться в большое путешествие. Можно обзавестись домашним прибором-ионизатором (стационарным или мобильным). А заодно вспомнить школьный курс химии.

“Ионизированная вода обогащена молекулярным водородом (Н2), она имеет формулу 2H2О. Получается такая жидкость путем электролиза: через воду пропускают электрический заряд между электродами — положительным (катодом) и отрицательным (анодом). Когда через воду проходит электрический ток, на катоде собираются отрицательно заряженные ионы (щелочные), а на аноде — положительно заряженные (кислотные). Катодную воду называют “живой”, анодную — “мертвой”, – объясняет Артем Хачатрян.

Оба вида полученной воды применимы, но для разных целей. Например, условно «мертвая» вода в малых дозах используется для профилактики инфекционных заболеваний, полосканий и т. д. А «живая» предназначена для:

- укрепления и восстановления иммунитета;

- нормализации обмена веществ, работы органов пищеварения;

- замедления процессов старения;

- повышения жизненного тонуса и энергии;

- ускорения регенерации тканей, улучшения внешнего вида кожи;

- восстановления после тренировок (поскольку ускоряет выведение молочной кислоты из мышц);

- снижения аллергической реакции.

Ионизированную воду можно не только пить в чистом виде, но и использовать для приготовления еды или заваривания чая.

Как долго водород сохраняется в воде?

Терапевтическая доза водорода сохраняется в течение нескольких часов после обогащения воды. Далее концентрация снижается и становится недостаточной для оказания положительного воздействия на организм. Лучше всего, советует эксперт, пить водородную воду в течение часа после ее обогащения.

Какое количество водорода в воде полезно?

Ученые выяснили минимальную концентрацию, необходимую для получения положительного эффекта. Однако для каждого конкретного человека он может быть свой – ввиду разницы веса и состояния здоровья. А “вредной” дозировки вовсе не существует.