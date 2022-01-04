Что будет с организмом, если отказаться от сладкого

В 2013 году группа ученых заявила, что сахар вызывает наркотическое привыкание. Впрочем, о негативном влиянии сладкого на организм говорят уже давно. «Рамблер» рассказывает, что с вами произойдет, если вы откажетесь от сахара.

Съедая кусочек шоколадки, мы хотим еще и еще: порой даже сложно остановиться. Поставьте эксперимент: съешьте один квадратик любимой плитки и не притрагивайтесь к оставшейся порции в течение получаса. За это время в 99% человек способен расхотеть «добавку».

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Врачи считают, что ограниченное употребление сладкого в три раза сокращает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Дело в том, что сахар, попадая в кровь, поднимает уровень инсулина. Он, в свою очередь, повышает артериальное давление, а частота сердечных сокращений увеличивается.

Всего один день без сладкого позволит вам найти ему прекрасную альтернативу, которая будет приносить больше пользы. Любите чизкейк и готовы есть этот десерт в промышленных масштабах? Переходите на диетический вариант сырников или запеканки. Белок в составе творога, на основе которых сделаны эти лакомства, стабилизирует уровень сахара в крови и спасает от перепадов настроения.

Если вы всю жизнь ели сладкое, а тут внезапно решили отказаться, готовьтесь, что через 3-4 дня начнется ломка. Здесь важно быть во всеоружии: имейте под рукой здоровые альтернативы. Любите шоколадки? Подойдут протеиновые батончики. Важно читать состав – в нем не должно быть сахара.

Через неделю без этого компонента вы заметите, что ваша кожа стала выглядеть лучше. Неспроста: убрав из рациона сахар, вы сократите риск возникновение акне на 85%.

Сахар негативно влияет на наш мозг: из-за избытка этого компонента в организме мы теряем способность запоминать важные вещи в большом объеме и даже учиться чему-то новому. Откажитесь от сахара на месяц, и вы увидите, как улучшились ваши работоспособность и память.