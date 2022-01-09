Как контролировать вес, не считая калории

Метод ладони - так называется современный способ контроля веса, без постоянного подсчета калорий. “Рамблер” выяснил, как сохранять спокойствие и не трястись за каждый лишний кусок, съеденный в течение дня.

Почему так популярна

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Приверженцы данной диеты уверены: порция овощей должна умещаться в две ладони, порция фруктов - в одну. И так с любым продуктом, имеющим место в нашем рационе. Ваша рука - это часть тела, пропорционально вам соответствующая и с легкостью измеряющая порции. Эта диета являются одной из самых простых, так как не требует особых затрат и специального плана приема пищи. Вы употребляете обычную еду, но только в определенном количестве.

Как это работает

Считается, что победить лишний вес можно, если рассчитать рекомендуемые порции для организма по размеру руки.

Всей ладонью определяется порция белка. Кулак определяет порцию овощей. Небольшая пригоршня определяет допустимое количество углеводов. Большой палец порцию жиров. Остальные фаланги рассчитывают количество сладкого и мучного.

Диетологи отмечают: “на основе руки” количество ккал для мужчин составляет 2000-3000 в день и 1500-2100 для женщин, в независимости от ширины и толщины ладони.

Общее суточное потребление, примерно, выглядит таким образом: для мужчин - 6-8 ладоней богатых белком продуктов, столько же кулаков овощей, пригоршней углеводосодержащих продуктов и больших пальцев жирных продуктов; у женщин это количество равно 4-6.

Альтернативная диета

Сьюзи Венгель диетолог из Дании разработала собственный метод четырех ладошек. Сьюзи стала известна среди скандинавских жителей благодаря своей книге The Scandi Sense Diet. В ней она рассказала, как при минимальных изменениях в питании, ей удалось скинуть 38 кг за 12 месяцев.

“Строгие ограничения провоцируют переедание и дефицит витаминов из-за нехватки определенных продуктов в рационе. Я составила свой личный план приема пищи. Каждый основной прием пищи (как правило, 3 раза в день) должен состоять из 4 порций продуктов (размером с кулак): 1 порция белка + 1 порция углеводов + 2 порции овощей + 1 ст. л. жиров”, - пишет Сьюзи Венгель.

Давайте разберем более подробно скандинавский подход к похудению.

1-я и 2-я ладони - зелень, овощи, салат. Как контролировать вес, не считая калории. Если вы чувствуете насыщение, одной ладони будет достаточно. К списку овощей относятся все, кроме батата, картофеля и бобовых.

3-я ладонь - углеводы. Если вы планируете периодически отказываться от углеводов, их можно заменить пригоршней овощей или половиной пригоршни белка.

4-я - белки. Помимо мясо сюда включены рыба, морепродукты, яйца, сыр и молочная продукция. Четвертую ладонь можно добавлять только в один прием пищи за день.

Отвлечемся немного от рук и воспользуемся столовой ложкой.