Метод ладони - так называется современный способ контроля веса, без постоянного подсчета калорий. “Рамблер” выяснил, как сохранять спокойствие и не трястись за каждый лишний кусок, съеденный в течение дня.
Приверженцы данной диеты уверены: порция овощей должна умещаться в две ладони, порция фруктов - в одну. И так с любым продуктом, имеющим место в нашем рационе. Ваша рука - это часть тела, пропорционально вам соответствующая и с легкостью измеряющая порции. Эта диета являются одной из самых простых, так как не требует особых затрат и специального плана приема пищи. Вы употребляете обычную еду, но только в определенном количестве.
Считается, что победить лишний вес можно, если рассчитать рекомендуемые порции для организма по размеру руки.
Диетологи отмечают: “на основе руки” количество ккал для мужчин составляет 2000-3000 в день и 1500-2100 для женщин, в независимости от ширины и толщины ладони.
Общее суточное потребление, примерно, выглядит таким образом: для мужчин - 6-8 ладоней богатых белком продуктов, столько же кулаков овощей, пригоршней углеводосодержащих продуктов и больших пальцев жирных продуктов; у женщин это количество равно 4-6.
Сьюзи Венгель диетолог из Дании разработала собственный метод четырех ладошек. Сьюзи стала известна среди скандинавских жителей благодаря своей книге The Scandi Sense Diet. В ней она рассказала, как при минимальных изменениях в питании, ей удалось скинуть 38 кг за 12 месяцев.
“Строгие ограничения провоцируют переедание и дефицит витаминов из-за нехватки определенных продуктов в рационе. Я составила свой личный план приема пищи. Каждый основной прием пищи (как правило, 3 раза в день) должен состоять из 4 порций продуктов (размером с кулак): 1 порция белка + 1 порция углеводов + 2 порции овощей + 1 ст. л. жиров”, - пишет Сьюзи Венгель.
Давайте разберем более подробно скандинавский подход к похудению.
1-я и 2-я ладони - зелень, овощи, салат. Как контролировать вес, не считая калории. Если вы чувствуете насыщение, одной ладони будет достаточно. К списку овощей относятся все, кроме батата, картофеля и бобовых.
3-я ладонь - углеводы. Если вы планируете периодически отказываться от углеводов, их можно заменить пригоршней овощей или половиной пригоршни белка.
4-я - белки. Помимо мясо сюда включены рыба, морепродукты, яйца, сыр и молочная продукция. Четвертую ладонь можно добавлять только в один прием пищи за день.
Отвлечемся немного от рук и воспользуемся столовой ложкой.
Разовая порция жиров равна одной ложке. Полезные жиры вы можете получить с помощью семян, орехов и масел.