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23 минуты назад

Какие продукты хорошо чистят печень

Наша печень регулярно испытывает большие нагрузки. Поэтому она нуждается в заботе, ведь мы далеко не всегда придерживаемся правил здорового образа жизни. Наша любовь к сладкому и жирному, а еще к алкоголю, наносит печени сильный вред.

Продукты, которые хорошо очищают печень
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Рамблер» расскажет, какие продукты будут полезны для печени.

Чеснок

Его сок содержит большое количество селена и аллицина: это природные стимуляторы и прекрасные ингредиенты для чистки печени. А еще он выводит токсины и активизирует ферменты.

Грейпфрут и другие цитрусовые

В нем содержится много антиоксидантов и витамина С: это прекрасные компоненты, которые способствуют естественному очищению организма – в частности, печени. Даже если вы будете выпивать один небольшой стакан сока этого цитрусового в день, вы увеличите количество ферментов в организме, которые будут способствовать тщательной детоксикации. Не любите грейпфруты? Выпивайте с утра сок половинки лимона, разбавленный теплой водой.

Авокадо

Любите тосты с авокадо? Ликуйте! Этот, пускай и калорийный продукт, очень полезен для вашей печени. В нем содержится глутатион – антиоксидант, который спасает наш организм от вирусов и токсинов. Без него печень была бы зашлакована.

Листовые зеленые овощи

Добавляйте их в салат или делайте вкусные смузи из капусты, шпината и петрушки (для сладкого привкуса можно добавить банан). Такой набор нейтрализует действие тяжелых металлов, очищает кровь и печень, а еще дает нам заряд энергии.

Яблоки

Любите похрустеть яблоками? «Одно яблоко в день спасает от всех докторов» – так звучит пословица. И неспроста! Пектин, который содержится в яблоках, очищает организм от продуктов распада и укрепляет иммунитет.

Здоровье,
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