Врачи объяснили, чем опасно шампанское с записками желаний

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, чем может быт опасно шампанское со сгоревшей бумагой, когда на Новый год зачитывают и сжигают записку желаний, растворяя её в бокале.

По её словам, кусочек сгоревшей бумаги не опасен для организма, это целлюлоза, которая легко переварится. Опасно то, что перед написанием такой записки никто не моет руки, и на них в это время может присутствовать любая бактериальная или вирусная инфекция, тот же коронавирус.