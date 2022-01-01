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2 часа назад

Онищенко объяснил, как пережить 1 января

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал россиянам рекомендации на утро после празднования Нового года. Об этом сообщает KP.RU.

Онищенко объяснил, как пережить 1 января
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, после застолья лучше всего воспользоваться термальным стимулятором здоровья и сходить в баню. Можно также заняться уборкой снега.

Кроме того, 1 января следует провести в режиме умеренного потребления пищи. При этом недоеденные блюда стоит есть только в том случае, если они были убраны в холодильник и содержались в подходящих условиях.

«Вот в таком ритме — если мы проведем эти длинные то ли каникулы, то ли выходные, то ли праздники до 10 января, — то обязательно наберемся сил и с оптимизмом, со здоровым желанием поработать начнем наш 2022-й», — заключил Онищенко.

Ранее мы рассказывали, почему на самом деле советский оливье — это салат "Столичный".

Здоровье,Геннадий Онищенко,
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