Онищенко объяснил, как пережить 1 января

«Вот в таком ритме — если мы проведем эти длинные то ли каникулы, то ли выходные, то ли праздники до 10 января, — то обязательно наберемся сил и с оптимизмом, со здоровым желанием поработать начнем наш 2022-й», — заключил Онищенко.