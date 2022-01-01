Онищенко объяснил, как пережить 1 января

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал россиянам рекомендации на утро после празднования Нового года. Об этом сообщает KP.RU.
По его словам, после застолья лучше всего воспользоваться термальным стимулятором здоровья и сходить в баню. Можно также заняться уборкой снега.
Кроме того, 1 января следует провести в режиме умеренного потребления пищи. При этом недоеденные блюда стоит есть только в том случае, если они были убраны в холодильник и содержались в подходящих условиях.
«Вот в таком ритме — если мы проведем эти длинные то ли каникулы, то ли выходные, то ли праздники до 10 января, — то обязательно наберемся сил и с оптимизмом, со здоровым желанием поработать начнем наш 2022-й», — заключил Онищенко.
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