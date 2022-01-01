Раскрыт способ борьбы с похмельем после праздников

Врач-нарколог, кандидат медицинских наук Алексей Ковалев назвал способ борьбы с похмельем после новогодних праздников. Его слова передает «Мослента».
Чтобы наутро чувствовать себя лучше, необходимо в конце вечера принять препараты-абсорбенты или энтеросорбенты. Одним из действенных лекарств нарколог назвал активированный уголь. Популярным энтеросорбентом является препарат «Энтеросгель». При похмельном синдроме с утра может помочь янтарная кислота.
Во избежания похмелья в принципе Ковалев порекомендовал знать свою меру спиртного и пользоваться формулами расчета алкоголя в зависимости от массы тела.
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