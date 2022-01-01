Раскрыт способ борьбы с похмельем после праздников

Врач-нарколог, кандидат медицинских наук Алексей Ковалев назвал способ борьбы с похмельем после новогодних праздников. Его слова передает «Мослента».

Чтобы наутро чувствовать себя лучше, необходимо в конце вечера принять препараты-абсорбенты или энтеросорбенты. Одним из действенных лекарств нарколог назвал активированный уголь. Популярным энтеросорбентом является препарат «Энтеросгель». При похмельном синдроме с утра может помочь янтарная кислота.

Во избежания похмелья в принципе Ковалев порекомендовал знать свою меру спиртного и пользоваться формулами расчета алкоголя в зависимости от массы тела.