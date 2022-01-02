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27 минут назад

Россиянам рассказали о способах есть и не толстеть на новогодних праздниках

Российские врачи рассказали, что провести новогодние праздники без вреда для здоровья и фигуры можно с соблюдением ряда условий: пить больше воды, убрать жирные закуски и больше двигаться. Специалистов опросили «Известия».

Врачи назвали способы есть и не толстеть на праздниках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Один из способов есть и не толстеть — продумать меню на новогоднюю ночь, не ломая привычный режим питания.

«Лучше собраться за праздничным богато накрытым столом на ужин всей семьей, проводить старый год, а уже ночью оставить на столе только легкие закуски. Уйдите от шаблонов и не заставляйте стол майонезными салатами», — призвала диетолог и кардиолог Асият Хачирова.

Старший медицинский консультант «Теледоктор24», терапевт Мария Меньшикова также советует пересмотреть «традиционное» новогоднее меню, чтобы не потолстеть после праздников. Одна из главных ошибок празднующих — в том, что люди голодают весь день, чтобы поесть ночью. В результате страдает поджелудочная железа.

Заместитель главного врача филиала сети медицинских центров «Поликлиника.ру», кандидат медицинских наук Елена Ткач заключила: исключить привычные перекусы и ограничить простые углеводы следует и в другие дни. Таким образом можно сохранить здоровье и фигуру.

1 января бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал россиянам главные советы и рекомендации на утро после празднования Нового года. По его словам, после застолья полезнее всего воспользоваться так называемым термальным стимулятором общефизического здоровья и сходить в баню. Кроме того, по его словам, можно заняться уборкой снега.

Здоровье,Елена Ткач,Геннадий Онищенко,газета "Известия",
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