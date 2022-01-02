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4 часа назад

Врач назвал неожиданный напиток, снижающий давление

Японский врач Хиросигэ Итакура заявил, что кофе может снизить кровяное давление. Об этом сообщается на портале Yahoo News Japan.

Врач назвал неожиданный напиток, снижающий давление
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам медика, в напиток необходимо добавлять уксус или лимон. Итакура порекомендовал пить три-четыре чашки кофе в день, чтобы подержать действие полифенолов.

Как отметил врач, хлорогеновая кислота, дающая кофе горечь и цвет, обладает некоторыми полезными свойствами. Например, антибактериальным. Также она предотвращает снижение функции печени, близорукости, пресбиопии, развитие атеросклероза и помогает сжигать больше жира.

Кроме того, Итакура рассказал, что хлорогеновая кислота стабилизирует кровяное давление, подавляет воспаления в организме, уменьшает образование бляшек на стенках сосудов и защищает эндотелиальные клетки, сохраняя их эластичность.

Ранее врач-диетолог назвала пять простых продуктов от головной боли.

Здоровье,Yahoo,
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