Врач назвал неожиданный напиток, снижающий давление

Японский врач Хиросигэ Итакура заявил, что кофе может снизить кровяное давление. Об этом сообщается на портале Yahoo News Japan.

По словам медика, в напиток необходимо добавлять уксус или лимон. Итакура порекомендовал пить три-четыре чашки кофе в день, чтобы подержать действие полифенолов.

Как отметил врач, хлорогеновая кислота, дающая кофе горечь и цвет, обладает некоторыми полезными свойствами. Например, антибактериальным. Также она предотвращает снижение функции печени, близорукости, пресбиопии, развитие атеросклероза и помогает сжигать больше жира.