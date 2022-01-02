Врач назвал неожиданный напиток, снижающий давление

Японский врач Хиросигэ Итакура заявил, что кофе может снизить кровяное давление. Об этом сообщается на портале Yahoo News Japan.
По словам медика, в напиток необходимо добавлять уксус или лимон. Итакура порекомендовал пить три-четыре чашки кофе в день, чтобы подержать действие полифенолов.
Как отметил врач, хлорогеновая кислота, дающая кофе горечь и цвет, обладает некоторыми полезными свойствами. Например, антибактериальным. Также она предотвращает снижение функции печени, близорукости, пресбиопии, развитие атеросклероза и помогает сжигать больше жира.
Кроме того, Итакура рассказал, что хлорогеновая кислота стабилизирует кровяное давление, подавляет воспаления в организме, уменьшает образование бляшек на стенках сосудов и защищает эндотелиальные клетки, сохраняя их эластичность.